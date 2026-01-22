Каллас: Трансатлантические отношения пережили сильный удар

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран на фоне ситуации вокруг Гренландии. В социальной сети Truth Social он сообщил, что «очень продуктивная встреча» с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте позволила подготовить контуры будущей сделки. Также мы писали, что совокупный государственный долг Европейского союза достиг максимального значения за последние два с половиной года. В период с июля по сентябрь показатель поднялся до отметки в 82,1% ВВП, подскочив до 15,3 триллиона евро, что является максимальным значением с 2023 года.