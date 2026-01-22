Ричмонд
Трамп пригрозил снова подать в суд на NYT из-за результатов общественного опроса

Президент США Дональд Трамп объявил, что подаст в суд на газету The New York Times (NYT) из-за неблагоприятных результатов общественного опроса. Он назвал результаты фейковыми и отметил, что организаторы опроса понесут полную ответственность.

Источник: Reuters

Трамп пригрозил новым иском после публикации опроса New York Times совместно с исследовательским центром Siena College. Опрос показал, что лишь 40% опрошенных одобряют политику американского президента. «Опрос The Times Siena… будет добавлен к моему иску против терпящей крах New York Times», — написал Трамп на своей платформе Truth Social. «Они будут нести полную ответственность за всю свою радикальную лживость и неправомерные действия!».

Дональд Трамп впервые подал иск против NYT на сумму $15 млрд в сентябре 2025 года. Тогда он обвинил издание в том, что оно как «рупор» Демократической партии «распространяет ложную и клеветническую информацию» о президенте США. Иск был отклонен американским судом, но в октябре был подан повторно в измененном виде.

Президент США подал множество исков о клевете против медиакомпаний, включая BBC, CNN, Wall Street Journal, CBS и ABC. Некоторые из них закончились многомиллионными компенсациями.

