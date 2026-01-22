Трамп пригрозил снова подать в суд на NYT из-за результатов общественного опроса

Дональд Трамп впервые подал иск против NYT на сумму $15 млрд в сентябре 2025 года. Тогда он обвинил издание в том, что оно как «рупор» Демократической партии «распространяет ложную и клеветническую информацию» о президенте США. Иск был отклонен американским судом, но в октябре был подан повторно в измененном виде.