Трамп пригрозил снова подать в суд на NYT из-за результатов общественного опроса

Трамп пригрозил новым иском после публикации опроса New York Times совместно с исследовательским центром Siena College. Опрос показал, что лишь 40% опрошенных одобряют политику американского президента. «Опрос The Times Siena… будет добавлен к моему иску против терпящей крах New York Times», — написал Трамп на своей платформе Truth Social. «Они будут нести полную ответственность за всю свою радикальную лживость и неправомерные действия!».
Дональд Трамп впервые подал иск против NYT на сумму $15 млрд в сентябре 2025 года. Тогда он обвинил издание в том, что оно как «рупор» Демократической партии «распространяет ложную и клеветническую информацию» о президенте США. Иск был отклонен американским судом, но в октябре был подан повторно в измененном виде.
Президент США подал множество исков о клевете против медиакомпаний, включая BBC, CNN, Wall Street Journal, CBS и ABC. Некоторые из них закончились многомиллионными компенсациями.