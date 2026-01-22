Трамп предложил считать уголовным преступлением ложные соцопросы

Американский лидер Дональд Трамп предложил приравнять ложные опросы общественного мнения к преступлениям.
«Фальшивое и мошенническое проведение опросов должно, по сути, быть уголовным преступлением», — написал он в соцсети Truth Social.
По словам главы Белого дома, настоящие показатели общественного одобрения его политики «они отказываются публиковать». Трамп в этой связи напомнил о своем иске в суд против газеты New York Times за клевету.
«Нужно что-то делать с мошенническими опросами. Даже опросы Fox News и The Wall Street Journal за эти годы были ужасны!» — сказал он.
Президент США заявил, что сделает все возможное, что якобы фальшивые опросов общественного мнения не публиковались.
Ранее компания American Research Group (ARG) опубликовала результаты опроса, которые свидетельствую о падении рейтинга одобрения Трампа среди граждан США до минимума за время его второго президентского срока.
В сентябре 2025 года президент США подал судебный иск к американской газете The New York Times, потребовав выплатить ему в качестве компенсации $15 млрд. Трамп СМИ в том, что журналисты распространяли клевету и опорочили его репутацию.