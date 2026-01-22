Ричмонд
Пушков: ЕС решил объявить бойкот идее Трампа о «Совете мира»

Пушков заявил, что европейские страны решили бойкотировать предложение президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира».

Источник: Аргументы и факты

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что европейские страны решили бойкотировать предложение президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе, который он должен возглавить. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, после отказа от приглашения Трампа со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, к ним присоединилась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По его словам, она сослалась на то, что некоторые положения устава «Совета» противоречат Конституции Италии, добавив, что «юридические препятствия» мешают ей участвовать в работе Совета мира".

Пушков отметил, что подобные заявления Мелони являются вежливым способом отказа Трампу. Он считает, что европейцы хотят окончательно отвергнуть замысел Трампа.

Ранее сообщалось, что инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира», по мнению политического обозревателя Андрея Пинчука, может оказаться далеко не универсальной площадкой для международного диалога. Он считает, что новая структура создается с акцентом на американское превосходство, особенно в контексте противостояния с Китаем.

