Кортеж прибыл на территорию Внуково-2, где ожидается посадка самолёта Уиткоффа

В эфире были продемонстрированы кадры прибытия кортежа на территорию аэропорта. В составе колонны со спецсигналами двигался чёрный автомобиль «Аурус».
Во время своего предыдущего визита в Москву Стив Уиткофф передвигался на автомобиле «Аурус».
Самолёт американского спецпредставителя уже в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в диспетчерской службе, которая следит за полётами над Латвией. Напомним, Уиткофф летит в Москву из Цюриха, куда он прибыл на форум в Давосе. Его вылет состоялся в 19:47 по московскому времени. Встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на вечер 22 января.
