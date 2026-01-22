Кортеж прибыл на территорию Внуково-2, где ожидается посадка самолёта Уиткоффа

Самолёт американского спецпредставителя уже в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в диспетчерской службе, которая следит за полётами над Латвией. Напомним, Уиткофф летит в Москву из Цюриха, куда он прибыл на форум в Давосе. Его вылет состоялся в 19:47 по московскому времени. Встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на вечер 22 января.