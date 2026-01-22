Ричмонд
Кортеж прибыл на территорию Внуково-2, где ожидается посадка самолёта Уиткоффа

Кортеж с автомобилем марки «Аурус» прибыл на территорию московского аэропорта «Внуково-2». Как сообщает телеканал «Россия-1», туда должны прилететь спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Источник: Life.ru

В эфире были продемонстрированы кадры прибытия кортежа на территорию аэропорта. В составе колонны со спецсигналами двигался чёрный автомобиль «Аурус».

Во время своего предыдущего визита в Москву Стив Уиткофф передвигался на автомобиле «Аурус».

Самолёт американского спецпредставителя уже в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в диспетчерской службе, которая следит за полётами над Латвией. Напомним, Уиткофф летит в Москву из Цюриха, куда он прибыл на форум в Давосе. Его вылет состоялся в 19:47 по московскому времени. Встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланирована на вечер 22 января.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

