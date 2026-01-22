Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Живов: Франция не заменит военные ресурсы США для Украины

Эксперт Алексей Живов заявил, что у Франции нет сопоставимой с Вашингтоном спутниковой группировки для предоставления разведданных Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Франция не способна заменить США в рамках НАТО, несмотря на наличие серьезных собственных ресурсов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов.

Он согласился с западными аналитиками, которые усомнились в недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине двух третей французских разведданных. По словам Живова, у Парижа нет сопоставимой с Вашингтоном спутниковой группировки, необходимого количества самолетов-разведчиков и аналитических систем.

Эксперт расценил подобные заявления как часть публичной геополитической полемики между ЕС во главе с Францией и США.

Западные эксперты ранее выразили сомнение в том, что европейские союзники смогут полноценно компенсировать Украине возможное сокращение американской поддержки.

Ранее политолог Вадим Трухачев назвал генсека НАТО Марка Рютте опасным врагом РФ в Европе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше