Эксперт Живов: Франция не заменит военные ресурсы США для Украины

Франция не способна заменить США в рамках НАТО, несмотря на наличие серьезных собственных ресурсов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов.
Он согласился с западными аналитиками, которые усомнились в недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине двух третей французских разведданных. По словам Живова, у Парижа нет сопоставимой с Вашингтоном спутниковой группировки, необходимого количества самолетов-разведчиков и аналитических систем.
Эксперт расценил подобные заявления как часть публичной геополитической полемики между ЕС во главе с Францией и США.
Западные эксперты ранее выразили сомнение в том, что европейские союзники смогут полноценно компенсировать Украине возможное сокращение американской поддержки.
Ранее политолог Вадим Трухачев назвал генсека НАТО Марка Рютте опасным врагом РФ в Европе.