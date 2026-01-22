Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о подаче иска против банка JPMorgan на 5 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подал иск против банка JPMorgan Chase на 5 млрд долларов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил информацию о подаче иска против банка JPMorgan Chase на 5 млрд долларов, разместив об этом пост в социальной сети Truth Social.

В своём сообщении он прикрепил ссылку на публикацию телеканала Fox News, которая сообщила, что Трамп обвиняет один из крупнейших инвестиционных банков мира в отказе обслуживать его счета по политическим причинам.

Ранее газета New York Post сообщила, что в январе 2021 года крупнейшие американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками. JPMorgan закрыл доступ Трампа к счетам с десятками миллионов долларов.

Журналисты отмечали, что меры были приняты под давлением администрации экс-президента Джо Байдена и Федеральной резервной системы США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше