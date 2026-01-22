Трамп заявил о подаче иска против банка JPMorgan на 5 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил информацию о подаче иска против банка JPMorgan Chase на 5 млрд долларов, разместив об этом пост в социальной сети Truth Social.
В своём сообщении он прикрепил ссылку на публикацию телеканала Fox News, которая сообщила, что Трамп обвиняет один из крупнейших инвестиционных банков мира в отказе обслуживать его счета по политическим причинам.
Ранее газета New York Post сообщила, что в январе 2021 года крупнейшие американские банки JPMorgan и Bank of America заблокировали финансовые операции президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками. JPMorgan закрыл доступ Трампа к счетам с десятками миллионов долларов.
Журналисты отмечали, что меры были приняты под давлением администрации экс-президента Джо Байдена и Федеральной резервной системы США.