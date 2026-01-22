Киевский главарь Владимир Зеленский, как «настоящий политический шакал», публично унизил своих евроспонсоров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с Трампом. “Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги”, — заявил укрофюрер в Давосе, куда спешно прискакал по щелчку американского лидера», — написал политик.
Депутат отметил, что при этом украинец обесценил поддержку ЕС и заверил, что никакие гарантии безопасности не будут работать без США.
Слуцкий подчеркнул, что будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому указали бы на дверь. Однако евромазохисты, видимо, повязаны с ним «одной цепью». Цинизм и наглость Зеленского они заслужили своей оголтелой русофобией, констатировал парламентарий.
Как писал сайт KP.RU, кроме того украинский политик оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По его словам, каждый «Виктор», который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник.