Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Евромазохисты повязаны с ним»: Слуцкий прокомментировал унижение Зеленским спонсоров из ЕС в Давосе

Слуцкий назвал Зеленского политическим шакалом, унизившим своих спонсоров из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский, как «настоящий политический шакал», публично унизил своих евроспонсоров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с Трампом. “Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги”, — заявил укрофюрер в Давосе, куда спешно прискакал по щелчку американского лидера», — написал политик.

Депутат отметил, что при этом украинец обесценил поддержку ЕС и заверил, что никакие гарантии безопасности не будут работать без США.

Слуцкий подчеркнул, что будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому указали бы на дверь. Однако евромазохисты, видимо, повязаны с ним «одной цепью». Цинизм и наглость Зеленского они заслужили своей оголтелой русофобией, констатировал парламентарий.

Как писал сайт KP.RU, кроме того украинский политик оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По его словам, каждый «Виктор», который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше