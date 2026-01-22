«Евромазохисты повязаны с ним»: Слуцкий прокомментировал унижение Зеленским спонсоров из ЕС в Давосе

Как писал сайт KP.RU, кроме того украинский политик оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По его словам, каждый «Виктор», который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник.