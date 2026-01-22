Дюжаррик: США больше не участвуют в работе ВОЗ

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик подтвердил, что США больше не являются частью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Они больше не участвуют в работе Всемирной организации здравоохранения», — сказал представитель генсека ООН.
При этом Дюжаррик отметил, что ООН хотела бы видеть участие Соединенных Штатов в ВОЗ, как и любого другого государства.
Напомним, в январе прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал исполнительный указ о прекращении членства США в ВОЗ. Глава Белого дома обосновал свое решение тем, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.