Самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково

Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в четверг, 22 января, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Об этом стало известно из данных портала FlightRadar24.
Частный борт представителя администрации Штатов вылетел в Москву из швейцарского Цюриха, а затем вошел в воздушное пространство России.
21 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России президент России Владимир Путин подтвердил, что встретится со Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером, который приходится зятем президенту США Дональду Трампу. Он подтвердил, что переговоры будут посвящены урегулированию конфликта на Украине.
По данным зарубежных СМИ, американская делегация намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию. Позднее Уиткофф заявил, что урегулирование украинского кризиса свелось к решению одного вопроса. По его словам, стороны находятся на завершающем этапе переговоров.
20 января в Швейцарии Уиткофф встретился со специальным представителем президентом России Кириллом Дмитриевым и оценил переговоры с ним как «очень позитивные».