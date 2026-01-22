Один из крупнейших регионов Франции объявил бойкот продуктам MERCOSUR

Власти Овернь — Рона-Альпы решили полностью прекратить закупку товаров, импорт которых регулируется данным соглашением. Бойкот будет затрагивать все структуры, находящиеся под контролем региональных властей, включая школы и дома престарелых. Прогнозируется, что запрет повлияет на импорт товаров на сумму около 50 млн евро в год.