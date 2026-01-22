Один из крупнейших регионов Франции объявил бойкот продуктам MERCOSUR

Один из крупнейших регионов Франции Овернь — Рона-Альпы сообщил о бойкоте закупок продуктов из стран Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) в знак протеста против недавно заключенного соглашения о свободной торговле между объединением и Европейским Союзом. Пресс-служба регионального совета опубликовала соответствующее заявление.
Регион заявил, что отказывается подчиняться решению, которое угрожает их сельскому хозяйству.
Власти Овернь — Рона-Альпы решили полностью прекратить закупку товаров, импорт которых регулируется данным соглашением. Бойкот будет затрагивать все структуры, находящиеся под контролем региональных властей, включая школы и дома престарелых. Прогнозируется, что запрет повлияет на импорт товаров на сумму около 50 млн евро в год.
Глава регионального совета Лоран Вокье заявил, что в столовых и ресторанах Овернь — Рона-Альпы не будет мяса и продуктов из MERCOSUR независимо от судьбы соглашения с MERCOSUR.
Ранее сообщалось, что сотни фермеров из регионов Франции прибыли на тракторах в Париж, чтобы принять участие в акции протеста против подписания торгового соглашения между Европейским Союзом и Южноамериканским общим рынком.