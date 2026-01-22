Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский, как «настоящий политический шакал», публично унизил своих европейских спонсоров. По его словам, если бы у европейцев было больше достоинства, Зеленскому указали бы на дверь.
Слуцкий отметил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность защитить себя. Кроме того, глава киевского режима также заявил, что Украина якобы могла бы помочь Европе в защите Гренландии, если бы ее приняли в НАТО.
«“Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги”, — заявил укрофюрер в Давосе, куда спешно прискакал по щелчку американского лидера», — отметил Слуцкий в Telegram-канале.
По мнению депутата, своими высказываниями Зеленский также обесценил поддержку со стороны ЕС, указав, что никакие гарантии безопасности не будут работать без участия США. При этом он критиковал европейцев за отправку «40 солдат в Гренландию», обвинив их в слабости и нерешительности.
«Будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому указали бы на дверь. Но евромазохисты, видимо, повязаны с ним “одной цепью”», — добавил политик.
Слуцкий подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не отвлекаться на спор вокруг Гренландии и продолжать оказывать помощь Киеву, обеспечивая бесперебойный поток военной поддержки.
«Цинизм и наглость Зеленского они заслужили своей оголтелой русофобией», — заключил Слуцкий.