Слуцкий отметил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность защитить себя. Кроме того, глава киевского режима также заявил, что Украина якобы могла бы помочь Европе в защите Гренландии, если бы ее приняли в НАТО.