Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поульсен назвал суверенитет Дании красной линией в переговорах с США

Глава Минобороны рассказал о переговорах с Рютте по поводу Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Дания сообщила генсеку НАТО Марку Рютте, что у нее есть «четкая красная линия» в связи с Гренландией, сообщил глава Минобороны и заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен.

«У нас есть четкая красная линия. Мы не уступим суверенитет над частью королевства», — написал министр в соцсети Х*.

Поульсен рассказал, что беседовал с Рютте после встречи генсека НАТО с президентом США Дональдом с Трампом в Давосе и сообщил ему о своей позиции.

«Наша встреча была очень полезна для Рютте в понимании позиции королевства», — сказал Поульсен.

Он также отметил, что состоявшиеся между Рютте и Трампом переговоры улучшили ситуацию вокруг Гренландии.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя НАТО сообщило, что Рютте во время встречи с Трампом в Давосе не предлагал никаких компромиссов, затрагивающих суверенитет Гренландии.

При этом глава Белого дома накануне сообщил, что вместе с генсеком альянса сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпркуратуры.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше