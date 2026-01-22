Поульсен назвал суверенитет Дании красной линией в переговорах с США

Дания сообщила генсеку НАТО Марку Рютте, что у нее есть «четкая красная линия» в связи с Гренландией, сообщил глава Минобороны и заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен.
«У нас есть четкая красная линия. Мы не уступим суверенитет над частью королевства», — написал министр в соцсети Х*.
Поульсен рассказал, что беседовал с Рютте после встречи генсека НАТО с президентом США Дональдом с Трампом в Давосе и сообщил ему о своей позиции.
«Наша встреча была очень полезна для Рютте в понимании позиции королевства», — сказал Поульсен.
Он также отметил, что состоявшиеся между Рютте и Трампом переговоры улучшили ситуацию вокруг Гренландии.
Ранее Reuters со ссылкой на представителя НАТО сообщило, что Рютте во время встречи с Трампом в Давосе не предлагал никаких компромиссов, затрагивающих суверенитет Гренландии.
При этом глава Белого дома накануне сообщил, что вместе с генсеком альянса сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпркуратуры.