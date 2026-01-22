Franceinfo: очки Макрона вызвали ажиотаж у посетителей сайта производителя

Напомним, что 15 января Макрон выступал перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге Франции с покрасневшим глазом, а на следующий день появился на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. Французский лидер также был замечен в этих очках на ВЭФ в Давосе.