Franceinfo: очки Макрона вызвали ажиотаж у посетителей сайта производителя

Солнцезащитные очки, которые носил президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вызвали резкий рост спроса на сайте производителя Henry Jullien.
Радиостанция Franceinfo сообщила, что сайт столкнулся с перегрузками из-за наплыва покупателей. Продавцы получили множество звонков от желающих приобрести эти очки.
Менеджер по продажам Henry Jullien Андреа Андри отметила, что компания производит примерно 1 000 оправ в год, при этом данная модель выпускается всего в количестве 200 штук.
Напомним, что 15 января Макрон выступал перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге Франции с покрасневшим глазом, а на следующий день появился на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. Французский лидер также был замечен в этих очках на ВЭФ в Давосе.