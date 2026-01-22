Эксперт Кортунов: пример США мог вдохновить французов на захват танкера

Франция захватила танкер в Средиземном море на фоне стремления ЕС ужесточить санкционное давление. Об этом сайту телеканала «Звезда» заявил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
По его мнению, этот шаг отражает разочарование в Европе из-за низкой эффективности предыдущих ограничений в отношении российской энергетической сферы. Эксперт предположил, что Франция могла вдохновиться аналогичными действиями США и Великобритании в Атлантике, решив не отставать от союзников.
Кортунов считает, что подобные акции могут получить поддержку других стран ЕС. В качестве возможного ответа он назвал создание морских конвоев для защиты судов в международных водах, где у иностранных ВМС нет прав на задержание.
Ранее ВМС Франции совместно с британскими военными провели операцию по захвату танкера GRINCH, следовавшего из Мурманска, под предлогом проверки судового флага.