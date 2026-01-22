Ричмонд
В Москву прибыл самолет с Уиткоффом и Кушнером

Самолет, на котором могли быть специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, приземлился в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт, на котором могли вылететь специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, приземлился в Москве. Об этом сообщается на сайте Flightradar24.

По информации РИА Новости, кортеж, предположительно, сопровождающий спецпосланника Уиткоффа, покинул правительственный аэропорт «Внуково-2» и направился в сторону Москвы в 22:46 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин, специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер во время предстоящей встречи продолжат диалог по урегулированию кризиса на Украине.

