В Москву прибыл самолет с Уиткоффом и Кушнером

Самолёт, на котором могли вылететь специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, приземлился в Москве. Об этом сообщается на сайте Flightradar24.
По информации РИА Новости, кортеж, предположительно, сопровождающий спецпосланника Уиткоффа, покинул правительственный аэропорт «Внуково-2» и направился в сторону Москвы в 22:46 по московскому времени.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин, специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер во время предстоящей встречи продолжат диалог по урегулированию кризиса на Украине.