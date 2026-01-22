Самолёт Уиткоффа приземлился во Внуково, кортеж выехал в сторону Кремля

Ранее сообщалось, что кортеж прибыл на территорию московского аэропорта. В составе колонны со спецсигналами двигался чёрный автомобиль «Аурус». Темой встречи в Москве станет вопрос о возможном использовании замороженных в Соединённых Штатах российских активов. Президент России Владимир Путин пояснил, что во время переговоров стороны затронут тему о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в Совет мира. Кроме того, американская делегация обсудит конфликт на Украине, а также трёхстороннюю встречу с украинской стороной в ОАЭ.