Самолёт Уиткоффа приземлился во Внуково, кортеж выехал в сторону Кремля

В московском аэропорту «Внуково» приземлился самолёт, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его прибытие отслежено на основе данных сервиса Flightradar24 и происходит в рамках запланированного визита американского представителя в Россию.

Источник: Life.ru

Кортеж выехал в сторону Кремля. Видео © Life.ru.

Согласно информации трекера, воздушное судно Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG совершило посадку примерно в 22:36 по московскому времени. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведёт встречу как с Уиткоффом, так и с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Кортеж с американской делегацией выехал из аэропорта в сторону Кремля. Это уже седьмой визит спецпосланника хозяина Белого дома в Москву.

Ранее сообщалось, что кортеж прибыл на территорию московского аэропорта. В составе колонны со спецсигналами двигался чёрный автомобиль «Аурус». Темой встречи в Москве станет вопрос о возможном использовании замороженных в Соединённых Штатах российских активов. Президент России Владимир Путин пояснил, что во время переговоров стороны затронут тему о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в Совет мира. Кроме того, американская делегация обсудит конфликт на Украине, а также трёхстороннюю встречу с украинской стороной в ОАЭ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

