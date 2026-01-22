Трамп объявил о планах подать заявку на проведение ЭКСПО-2035 в США

Отметим, место проведения Всемирной выставки 2035 года еще не определено. Планируется, что в июне 2026 года страны подадут заявку на проведение ЭКСПО, в октябре подтвердят страну-кандидата, в мае 2027 года будет представлен план проведения выставки, а проверку площадки проведут во второй половине 2028 года.