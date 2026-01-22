Трамп объявил о планах подать заявку на проведение ЭКСПО-2035 в США

Американский президент Дональд Трамп объявил о планах подать заявку на проведение Всемирной выставки (ЭКСПО) 2035 года в Майами.
«Сегодня я объявляю о намерении Соединённых Штатов подать заявку на проведение Всемирной выставки 2035 года. Великий штат Флорида выразил сильный интерес к проведению ЭКСПО в Майами, что я полностью поддерживаю», — написал он в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, проведение выставки в Майами станет крупным событием «в новой Золотой эпохе Америки». Президент США сообщил, что поручил госсекретарю США Марко Рубио, который является уроженцем Майами, заниматься этим вопросом.
В случае проведения ЭКСПО в США будут созданы тысячи рабочих мест, это событие принесет миллиарды долларов американской экономике, заявил Трамп.
Глава Белого дома также напомнил, что во время своего первого срока на посту президента добился того, что в США пройдет Чемпионат мира по футболу 2026 года и Летние Олимпийские игры 2028 года.
Отметим, место проведения Всемирной выставки 2035 года еще не определено. Планируется, что в июне 2026 года страны подадут заявку на проведение ЭКСПО, в октябре подтвердят страну-кандидата, в мае 2027 года будет представлен план проведения выставки, а проверку площадки проведут во второй половине 2028 года.