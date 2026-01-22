Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном

«С позиции Словакии, которая не является ни большой, ни сильной (страной — ред.), я буду бороться за сильный Евросоюз. За такой союз, который будет сильным и справедливым, который будет способен независимо выражать свое мнение, как это делаем мы в Словакии. Уважаемые друзья, к Европейскому союзу применимо то, что и к массажному салону, если у него что-то не получается, то поменять кровати не достаточно, нужно поменять персонал», — сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в четверг.