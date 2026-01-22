Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС с массажным салоном из-за системных проблем в блоке.
Политик отметил, что его позиция в отношении Евросоюза (ЕС) не личная обида и не эмоции, а политическая реальность. По его словам, представляя небольшую европейскую страну, он намерен бороться с «пробрюссельскими тормозами».
Премьер Словакии сравнил ситуацию в ЕС с «массажным салоном», указав, что при системных проблемах «недостаточно поменять кровать — нужно менять персонал».
Кроме того, Фицо раскритиковал нынешний курс блока, подчеркнув, что им сегодня движет «ненависть к Российской Федерации».
Как писал сайт KP.RU, в свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина запросила у ЕС 800 млрд долларов на финансирование в течение следующего десятилетия. По его словам, для Венгрии это создало бы непосильное финансовое бремя. Политик заметил, что для покрытия таких расходов Брюсселю пришлось бы сокращать многие соцпрограммы в странах-членах объединения. Политик назвал данный план брюссельским планом продолжения конфликта, против которого Венгрия будет выступать и дальше.