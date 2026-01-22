Премьер Словакии Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять персонал

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина запросила у ЕС 800 млрд долларов на финансирование в течение следующего десятилетия. По его словам, для Венгрии это создало бы непосильное финансовое бремя. Политик заметил, что для покрытия таких расходов Брюсселю пришлось бы сокращать многие соцпрограммы в странах-членах объединения. Политик назвал данный план брюссельским планом продолжения конфликта, против которого Венгрия будет выступать и дальше.