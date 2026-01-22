Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Словакии Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять персонал

В ЕС возникли системные проблемы и уже недостаточно «поменять кровати», отметил Фицо.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС с массажным салоном из-за системных проблем в блоке.

Политик отметил, что его позиция в отношении Евросоюза (ЕС) не личная обида и не эмоции, а политическая реальность. По его словам, представляя небольшую европейскую страну, он намерен бороться с «пробрюссельскими тормозами».

Премьер Словакии сравнил ситуацию в ЕС с «массажным салоном», указав, что при системных проблемах «недостаточно поменять кровать — нужно менять персонал».

Кроме того, Фицо раскритиковал нынешний курс блока, подчеркнув, что им сегодня движет «ненависть к Российской Федерации».

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина запросила у ЕС 800 млрд долларов на финансирование в течение следующего десятилетия. По его словам, для Венгрии это создало бы непосильное финансовое бремя. Политик заметил, что для покрытия таких расходов Брюсселю пришлось бы сокращать многие соцпрограммы в странах-членах объединения. Политик назвал данный план брюссельским планом продолжения конфликта, против которого Венгрия будет выступать и дальше.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше