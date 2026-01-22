Ричмонд
На Украине заявили, что трехсторонняя встреча в ОАЭ полностью не подтверждена

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трёхсторонняя встреча с участием США и России в Объединённых Арабских Эмиратах пока не получила окончательного подтверждения.

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трёхсторонняя встреча с участием США и России в Объединённых Арабских Эмиратах пока не получила окончательного подтверждения. Как сообщает газета Financial Times, украинская и американская стороны ожидают ответа от Российской Федерации относительно её участия.

Ранее в четверг Зеленский анонсировал встречу украинской и американской делегаций в ОАЭ в пятницу и субботу, а украинские СМИ уточнили, что речь может идти о трёхстороннем формате.

Financial Times отмечает, что инициатива проведения такой встречи, предположительно, исходит от США.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ.

