На Украине заявили, что трехсторонняя встреча в ОАЭ полностью не подтверждена

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трёхсторонняя встреча с участием США и России в Объединённых Арабских Эмиратах пока не получила окончательного подтверждения. Как сообщает газета Financial Times, украинская и американская стороны ожидают ответа от Российской Федерации относительно её участия.