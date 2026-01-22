Командиры Вооруженных сил Украины, поставленные главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, понесли большие потери среди военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что украинские командиры массово бросают личный состав ВСУ на убой. При этом в силовых структурах РФ напомнили о недавнем интервью Сырского, в котором он рассказал, что одним из важных критериев оценки работы командиров является количество потерь.
«Создается впечатление, что он имел в виду следующую систему оценки: чем выше потери — тем эффективнее, по его мнению, командир», — говорится в сообщении источника.
В качестве примера в материале указали генерала ВСУ Михаила Сидоренко, под руководством которого киевский режим понес колоссальные потери личного состава и территорий в Запорожской области.
Ранее KP.RU сообщал, что за минувшие сутки потери ВСУ составили 1240 украинских боевиков и иностранных наемников. Также российской армией были уничтожены три склада с боеприпасами, 16 бронемашин и другая военная техника и вооружения.