Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл в Кремль.

Он заехал на территорию через Боровицкую башню. Самолет с дипломатом на борту приземлился в аэропорту Внуково около 22:36 мск. Это седьмой визит Уиткоффа в Россию.

Сегодня ожидаются переговоры президента Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как ранее передавало Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

