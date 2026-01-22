WSJ узнала о планах США полностью вывести армию из Сирии

Еще один вопрос, который влияет на потенциальное решение о выводе войск США, — статус находящихся в заключении на северо-востоке Сирии членов ИГ после захвата правительственными силами этих территорий. 21 января американские военные начали перевозить боевиков ИГ из изолятора в Хасаке в Ирак. Всего силы США могут перевезти до 7 тыс. заключенных участников ИГ на контролируемые Ираком объекты. Источники WSJ и Reuters сообщили, что на прошлой неделе из тюрьмы Шаддади сбежали 200 боевиков ИГ, после того как силы SDF ушли из города. Сбежавших поймали правительственные силы.