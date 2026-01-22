Орбан назвал главное препятствие для мира на Украине

Орбан, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, обозначил два противоположных подхода к урегулированию: первый, который продвигают президент США Дональд Трамп и его союзники, включая Венгрию, направлен на достижение мира; второй, отстаиваемый Брюсселем, ориентирован на «победу над Россией».