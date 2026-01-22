Орбан назвал главное препятствие для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что именно Европа стала главным препятствием для скорейшего завершения конфликта на Украине.
По его словам, если бы европейские страны не поддержали идею президента Украины Владимира Зеленского о продолжении войны для достижения победы на поле боя, мирное соглашение могло бы быть достигнуто уже давно.
Орбан, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, обозначил два противоположных подхода к урегулированию: первый, который продвигают президент США Дональд Трамп и его союзники, включая Венгрию, направлен на достижение мира; второй, отстаиваемый Брюсселем, ориентирован на «победу над Россией».
При этом, как считает венгерский лидер, европейские политики не отдают себе отчёта в невозможности выиграть войну против ядерной сверхдержавы.
Ранее на Украине заявили, что трехсторонняя встреча в ОАЭ полностью не подтверждена.
