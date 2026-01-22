Ричмонд
Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль для встречи с Путиным

Кортеж Уиткоффа прибыл в Кремль вечером 22 января.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 22 января, президент России Владимир Путин примет в Кремле спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Как стало известно, они уже прибыли на переговоры. Кортеж американских политиков приехал в Кремль.

После переговоров, как сообщалось ранее, будет проведена пресс-конференция. С комментариями выступит помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Встреча представителей США с президентом направлена на решение вопросов по украинскому урегулированию.

В переговорах также принимает участие спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Кроме того, к беседе подключен Юрий Ушаков.

По словам Стива Уиткоффа, обсуждение мира на Украине сводится «к одному вопросу». Он отметил, что стороны достигли значительного прогресса.

