Трамп рассказал о своем послании Путину

«Война должна завершиться, — отметил Трамп. — Мы надеемся, что она завершится».
В связи с этим он напомнил, что Путин, как ожидается, примет вскоре спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера, который тоже принимает участие в процессе урегулирования на Украине.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин в четверг примет Уиткоффа и Кушнера.
