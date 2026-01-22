Ричмонд
Трамп рассказал о своем послании Путину

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, чего он ждет от российского лидера Владимира Путина.

Источник: Reuters

«Война должна завершиться, — отметил Трамп. — Мы надеемся, что она завершится».

В связи с этим он напомнил, что Путин, как ожидается, примет вскоре спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера, который тоже принимает участие в процессе урегулирования на Украине.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин в четверг примет Уиткоффа и Кушнера.

