Делегация США во главе с Уиткоффом и Кушнером прибыла в Кремль

Поздним вечером спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Источник: Life.ru

Делегация США во главе с Уиткоффом и Кушнером прибыла в Кремль. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.

«Внимание, Уиткофф в Кремле, повторяю: Уиткофф в Кремле. Думаю, переговоры затянутся заполночь», — написал Юнашев в своём телеграм-канале.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах. Конкретные темы беседы не известны, тем не менее Путин подтвердил, что в ходе рабочего визита будет продолжен диалог по вопросам украинского урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

