Делегация США во главе с Уиткоффом и Кушнером прибыла в Кремль. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
«Внимание, Уиткофф в Кремле, повторяю: Уиткофф в Кремле. Думаю, переговоры затянутся заполночь», — написал Юнашев в своём телеграм-канале.
Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах. Конкретные темы беседы не известны, тем не менее Путин подтвердил, что в ходе рабочего визита будет продолжен диалог по вопросам украинского урегулирования.
