В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером начались в Кремле, сообщил Кремль.

Источник: © РИА Новости

В них также принимаю участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Накануне Путин отметил, что американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Также Путин планирует обсудить с ними возможность взноса в Совет мира по Газе средств из замороженных в США российских активов.

Как передавало Bloomberg, Уиткофф и Кушнер хотят обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.

В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
