В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

В них также принимаю участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Накануне Путин отметил, что американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Также Путин планирует обсудить с ними возможность взноса в Совет мира по Газе средств из замороженных в США российских активов.
Как передавало Bloomberg, Уиткофф и Кушнер хотят обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.