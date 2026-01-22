Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле

Встреча посвящена урегулированию украинского конфликта.

В стенах Кремля началась встреча Президента России Владимира Путина с представителями США — спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем амриканского президенита Дональда Трампа — Джаредом Кушнером. Информацию об этом официально опубликовали в Кремле.

Встреча российского лидера и американских переговорщиков будет посвящена урегулированию украинского конфликта.

Также известно, что во встрече с американцами с российской стороны принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно, что самолет с американской делегацией благополучно пересек границу воздушного пространства России и приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Также ранее была анонсирована пресс-конференция, которая состоится после завершения встречи в Кремле. На вопросы журналистов ответит Юрий Ушаков, который сообщит об итогах переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше