Встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле

В стенах Кремля началась встреча Президента России Владимира Путина с представителями США — спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем амриканского президенита Дональда Трампа — Джаредом Кушнером. Информацию об этом официально опубликовали в Кремле.
Встреча российского лидера и американских переговорщиков будет посвящена урегулированию украинского конфликта.
Также известно, что во встрече с американцами с российской стороны принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.
Ранее стало известно, что самолет с американской делегацией благополучно пересек границу воздушного пространства России и приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Также ранее была анонсирована пресс-конференция, которая состоится после завершения встречи в Кремле. На вопросы журналистов ответит Юрий Ушаков, который сообщит об итогах переговоров.