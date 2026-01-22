Ричмонд
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Во встрече также принимает участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

«В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», — уточнила пресс-служба.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером началась в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах. Конкретные темы беседы не известны, тем не менее Путин подтвердил, что в ходе рабочего визита будет продолжен диалог по вопросам украинского урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

