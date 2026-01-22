Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером началась в Москве вечером 22 января. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после разговора будет организован брифинг Юрия Ушакова, который также примет участие в переговорах. Конкретные темы беседы не известны, тем не менее Путин подтвердил, что в ходе рабочего визита будет продолжен диалог по вопросам украинского урегулирования.