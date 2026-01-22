Бессент: Трамп и Си Цзиньпин могут провести до 4 встреч в 2026 году

В числе возможных форматов встреч были названы визит Дональда Трампа в Китай в апреле, предполагаемый ответный визит Си Цзиньпина в США, а также интерес американского президента к участию в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который планируется провести в Китае. При этом было отмечено стремление сторон не допустить шагов, способных осложнить подготовку и проведение этих переговоров.