Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: Трамп и Си Цзиньпин могут провести до 4 встреч в 2026 году

Министр финансов США заявил, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырёх личных встреч в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести до четырёх личных встреч в 2026 году. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, отметив, что взаимодействие между двумя лидерами носит конструктивный и продуктивный характер.

По информации издания Politico, такие заявления Бессент сделал в интервью на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он подчеркнул, что потенциальные контакты на высшем уровне рассматриваются как важный элемент развития американо-китайских отношений.

В числе возможных форматов встреч были названы визит Дональда Трампа в Китай в апреле, предполагаемый ответный визит Си Цзиньпина в США, а также интерес американского президента к участию в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который планируется провести в Китае. При этом было отмечено стремление сторон не допустить шагов, способных осложнить подготовку и проведение этих переговоров.

Ранее Трамп в интервью британской газете Daily Mail рассказал, что беседует по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином почти каждую неделю.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше