Путин начал встречу с американскими переговорщиками

Перед приездом Уиткоффа и Кушнера в Москву они провели более двух часов за закрытыми дверями с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Уиткофф охарактеризовал эти переговоры как очень позитивные. Эта встреча стала седьмым личным контактом Путина и Уиткоффа по вопросам Украины; предыдущая встреча состоялась 2 декабря на фоне активизации дипломатических усилий администрации Трампа.