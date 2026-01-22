Путин начал встречу с американскими переговорщиками

Президент России Владимир Путин провел встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, о чем сообщила пресс-служба Кремля.
Основной темой обсуждения стало украинское урегулирование. Также, как отметил президент, планируется обсудить приглашение России в Совет мира и судьбу замороженных в США российских активов, которые были заморожены еще при предыдущей администрации. Итоги встречи ожидаются в формате телефонного брифинга от помощника главы государства Юрия Ушакова.
Перед приездом Уиткоффа и Кушнера в Москву они провели более двух часов за закрытыми дверями с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Уиткофф охарактеризовал эти переговоры как очень позитивные. Эта встреча стала седьмым личным контактом Путина и Уиткоффа по вопросам Украины; предыдущая встреча состоялась 2 декабря на фоне активизации дипломатических усилий администрации Трампа.