Путин начал встречу с американскими переговорщиками

Президент России Владимир Путин провел встречу с прибывшими в Москву спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, о чем сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой обсуждения стало украинское урегулирование. Также, как отметил президент, планируется обсудить приглашение России в Совет мира и судьбу замороженных в США российских активов, которые были заморожены еще при предыдущей администрации. Итоги встречи ожидаются в формате телефонного брифинга от помощника главы государства Юрия Ушакова.

Перед приездом Уиткоффа и Кушнера в Москву они провели более двух часов за закрытыми дверями с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Уиткофф охарактеризовал эти переговоры как очень позитивные. Эта встреча стала седьмым личным контактом Путина и Уиткоффа по вопросам Украины; предыдущая встреча состоялась 2 декабря на фоне активизации дипломатических усилий администрации Трампа.

Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
