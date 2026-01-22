Ричмонд
Зеленский заявил, что украинская делегация вылетела в ОАЭ для встречи с РФ и США

Украинская делегация во главе с Умеровым вскоре прибудет в ОАЭ для двухдневных переговоров с РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявления о будущей встрече делегаций Украины, России и США в ОАЭ. По словам бывшего комика, украинская делегация уже вылетела в ОАЭ. Об этом Зеленский заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Также он рассказал, кто будет представлять интересы Киева. Нелегитимный украинский лидер сообщил, что в состав делегации от Киева вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, первый замглавы ОП Сергей Кислица. Кроме того, в переговорах примут участие председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Известно, что трехсторонние встречи начнутся уже 23 января. Переговоры продлятся два дня.

В Москве между тем началась встреча президента РФ Владимира Путина с американскими посланниками главы Белого дома. В первую очередь на переговорах будет обсуждаться украинский конфликт.

*- внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

