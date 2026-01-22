Ричмонд
Захарова пошутила, что Лондон направит ноту протеста из-за спектакля «№ 13»

Мария Захарова пошутила, что искренне надеется на ноту протеста британского правительства из-за спектакля «№ 13».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Великобритания может направить ноту протеста из-за показа спектакля «Тот самый № 13».

«В “Современнике” состоялась премьера-реинкарнация спектакля Театра Табакова “Тот самый № 13”. Искренне надеюсь на ноту протеста британского правительства», — написала Мария Захарова в Telegram.

Согласно сюжету спектакля, который представлен на сайте Московского театра Олега Табакова, помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли уединяется с девушкой в номере отеля. Ее зовут Джейн, она является секретаршей политического оппонента героя. В определенный момент Ричард Уилли и Джейн обнаруживают тело неизвестного. Попытки разрешить это обстоятельство вовлекают в историю все больше случайных героев, а каждый следующий шаг сильнее запутывает происходящее.

Ранее Мария Захарова пошутила, что лидера Франции Эммануэля Макрона «доконал теневой флот».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше