Захарова пошутила, что Лондон направит ноту протеста из-за спектакля «№ 13»

Согласно сюжету спектакля, который представлен на сайте Московского театра Олега Табакова, помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли уединяется с девушкой в номере отеля. Ее зовут Джейн, она является секретаршей политического оппонента героя. В определенный момент Ричард Уилли и Джейн обнаруживают тело неизвестного. Попытки разрешить это обстоятельство вовлекают в историю все больше случайных героев, а каждый следующий шаг сильнее запутывает происходящее.