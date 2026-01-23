Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео

В Москве начались переговоры президент Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Все новости РБК

От российской стороны в переговорах участвуют также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. Кремль сообщал, что разговор будет касаться урегулирования с Украиной и «других сопутствующих тем».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше