Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Видео

От российской стороны в переговорах участвуют также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.
Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. Кремль сообщал, что разговор будет касаться урегулирования с Украиной и «других сопутствующих тем».
