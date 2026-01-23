Одна страна в «последний момент» отказалась от вступления в Совет мира

Узнать больше по теме

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.