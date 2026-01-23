Одна страна в «последний момент» отказалась от вступления в Совет мира

Что стало причиной резкого изменения позиции страны, не сообщается.
На форуме в Давосе 19 стран уже подписали устав Совета мира. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, назвал это «великим наследием» и заявил, что лично возглавит новую структуру.
Россия тоже получила приглашение вступить в Совет мира. Президент России Владимир Путин отметил, что этот вопрос будут обсуждать на встрече с американской делегацией в Москве.
