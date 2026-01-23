Ричмонд
Одна страна в «последний момент» отказалась от вступления в Совет мира

Бельгия согласилась вступить в Совет мира, созданный по инициативе президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, но в последний момент решила отказаться. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: AP 2024

Что стало причиной резкого изменения позиции страны, не сообщается.

На форуме в Давосе 19 стран уже подписали устав Совета мира. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, назвал это «великим наследием» и заявил, что лично возглавит новую структуру.

Россия тоже получила приглашение вступить в Совет мира. Президент России Владимир Путин отметил, что этот вопрос будут обсуждать на встрече с американской делегацией в Москве.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
