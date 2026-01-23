Друг и сослуживец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, генерал Михаил Сидоренко, допустил серьёзные провалы в командовании, которые привели к тяжёлым последствиям для украинских войск. Об этом заявили российские силовые структуры в беседе с РИА Новости.
По их данным, под командованием Сидоренко были потеряны значительные территории в Запорожской области, понесены огромные людские потери, зафиксированы массовые случаи самовольного оставления позиций и рекордное число военнослужащих, пропавших без вести. Также утверждается, что генерал ввёл запрет на эвакуацию раненых и погибших, что привело к полному уничтожению четырёх бригад ВСУ.
Источник отметил, что, несмотря на такие результаты, главком Сырский не теряет оптимизма и заявляет о готовности к новому «контрнаступлению». В войсках, как передают силовые структуры, Сырского не любят за большие потери и называют «мясником» и «генералом 200».
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Сырский озвучил потребности в ПВО на заседании НАТО.
