Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Москве

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом.

Источник: Комсомольская правда

В Москву вечером 22 января прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его принимает в Кремле российский лидер Владимир Путин. На встрече также присутствуют члены делегаций с обеих сторон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Кремлем.

Так, в переговорах принимают участие помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. С американской стороны на встречу прибыли предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, уточнили в Кремле.

На видеозаписи видно, как Путин приветствует представителей американской делегации, пожимает им руки. Далее российскому лидеру представляют нового участника делегации и он приглашает гостей сесть за стол и приступить к переговорам.

Москва и Вашингтон обсудят, в первую очередь, вопросы украинского урегулирования. Кроме того, представители планируют поднять тему замороженных в США российских активов.

Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в ОАЭ на выходных. В беседе примут участие делегации от РФ, США и Киева. Украинская делегация уже вылетела в ОАЭ.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
