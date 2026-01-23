Кремль опубликовал первые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Москве

В Москву вечером 22 января прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Его принимает в Кремле российский лидер Владимир Путин. На встрече также присутствуют члены делегаций с обеих сторон. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Кремлем.
Так, в переговорах принимают участие помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. С американской стороны на встречу прибыли предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, уточнили в Кремле.
На видеозаписи видно, как Путин приветствует представителей американской делегации, пожимает им руки. Далее российскому лидеру представляют нового участника делегации и он приглашает гостей сесть за стол и приступить к переговорам.
Москва и Вашингтон обсудят, в первую очередь, вопросы украинского урегулирования. Кроме того, представители планируют поднять тему замороженных в США российских активов.
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в ОАЭ на выходных. В беседе примут участие делегации от РФ, США и Киева. Украинская делегация уже вылетела в ОАЭ.