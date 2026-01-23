Трамп подал в суд на крупнейший американский банк

Как сообщает телеканал Fox Business, иск был подан в суд штата Флорида. Трамп обвиняет банк в том, что тот действовал по политическим мотивам, нарушил собственный этический кодекс и сделал это в одностороннем порядке — без предупреждения и возможности исправить ситуацию.