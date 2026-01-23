Трамп подал в суд на крупнейший американский банк

Президент США Дональд Трамп подал судебный иск на сумму 5 миллиардов долларов против крупнейшего американского банка JPMorgan Chase и его председателя совета директоров Джейми Даймона. Поводом для иска стало закрытие банковских счетов Трампа и ряда связанных с ним гостиничных компаний после событий 6 января 2021 года, когда сторонники президента штурмовали Капитолий.
Как сообщает телеканал Fox Business, иск был подан в суд штата Флорида. Трамп обвиняет банк в том, что тот действовал по политическим мотивам, нарушил собственный этический кодекс и сделал это в одностороннем порядке — без предупреждения и возможности исправить ситуацию.
Кроме того, в иске утверждается, что JPMorgan Chase незаконно разгласил конфиденциальную финансовую информацию, включив имя Трампа в чёрный список, доступный другим финансовым учреждениям.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Евросоюзу «решительными мерами» за продажу облигаций США.
