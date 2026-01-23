Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой

Министерство обороны России заявило, что дальние бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35с и Су-30см.

Источник: ТАСС

«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств», — уточнила пресс-служба Минобороны.

Ведомство указало, что Воздушно-космические силы России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавило Минобороны.

18 декабря 2025 года Минобороны России сообщало о плановом полете бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Черного моря. Над Балтийским морем в последний раз они совершали плановые полеты 27 ноября 2025-го.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше