Российские бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой

«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств», — уточнила пресс-служба Минобороны.
Ведомство указало, что Воздушно-космические силы России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавило Минобороны.
18 декабря 2025 года Минобороны России сообщало о плановом полете бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Черного моря. Над Балтийским морем в последний раз они совершали плановые полеты 27 ноября 2025-го.