Один из членов делегации от США впервые встретился с Путиным: кто прибыл в Кремль на переговоры

Комиссар Федеральной службы закупок Грюнбаум впервые прибыл на встречу с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле в настоящий момент продолжаются переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. На встречу также прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум. Он впервые принимает участие в переговорах с Владимиром Путиным. Президенту представили нового члена делегации, свидетельствуют кадры Кремля.

Помимо Джоша Грюнбаума, на переговоры прибыл зять президента США Джаред Кушнер. Американские власти ранее не анонсировали состав делегации.

«Это Джош», — уведомил Владимира Путина американский эмиссар.

Про Грюнбаума, который прибыл в Кремль на встречу с Путиным, известно, что он является старшим советником в Совете мира. По данным Белого дома, он руководит операционной деятельностью «Совета» и его повседневной стратегией, а также занимается дипломатическими вопросами в организации.

От России в переговорах принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. После встречи, как ожидается, состоится пресс-конференция для журналистов. На все вопросы ответит Юрий Ушаков.

