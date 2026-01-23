Комиссар службы по закупкам США Грюнбаум участвует во встрече Путина и Уиткоффа

Ранее Путин подтвердил, что представители США прилетят в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования. Глава государства добавил, что в ходе переговоров планируется обсудить ряд важных международных вопросов. Также российский лидер добавил, что отдельной темой встречи в Москве станет вопрос о возможном использовании замороженных в США российских активов. Глава государства пояснил, что данный вопрос будет детально обсуждаться сегодня с представителями американской администрации. Во время переговоров стороны затронут тему о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в Совет мира.