Опубликовано видео со встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

В Кремле продолжается встреча президента России Владимира Путина с представителями США. Видео переговоров публикует Life.ru.

Источник: Life.ru

Путин начал переговоры с посланниками США в Кремле. Видео © Life.ru.

На опубликованных кадрах видно, как Владимир Путин принимает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в одном из залов Кремля. Переговоры проходят в закрытом формате без заявлений для прессы.

Ранее Путин подтвердил, что представители США прилетят в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования. Глава государства добавил, что в ходе переговоров планируется обсудить ряд важных международных вопросов. Также российский лидер добавил, что отдельной темой встречи в Москве станет вопрос о возможном использовании замороженных в США российских активов. Глава государства пояснил, что данный вопрос будет детально обсуждаться сегодня с представителями американской администрации. Во время переговоров стороны затронут тему о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в Совет мира.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

