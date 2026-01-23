Опубликовано видео со встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Путин начал переговоры с посланниками США в Кремле. Видео © Life.ru.
На опубликованных кадрах видно, как Владимир Путин принимает спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в одном из залов Кремля. Переговоры проходят в закрытом формате без заявлений для прессы.
Ранее Путин подтвердил, что представители США прилетят в Москву с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования. Глава государства добавил, что в ходе переговоров планируется обсудить ряд важных международных вопросов. Также российский лидер добавил, что отдельной темой встречи в Москве станет вопрос о возможном использовании замороженных в США российских активов. Глава государства пояснил, что данный вопрос будет детально обсуждаться сегодня с представителями американской администрации. Во время переговоров стороны затронут тему о возможности использования замороженных активов в качестве взноса в Совет мира.
