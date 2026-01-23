Путин на английском языке поприветствовал Уиткоффа, отметив, что рад его видеть

«Nice to meet you again (Рад снова вас видеть)», — сказал Путин.
Напомним, в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Во встрече также принимает участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.
