Путин на английском языке поприветствовал Уиткоффа, отметив, что рад его видеть

В ходе встречи с американской делегацией в Кремле, российский президент Владимир Путин сказал спецпредставителю лидера США Стиву Уиткоффу, что рад встрече.

Источник: Life.ru

«Nice to meet you again (Рад снова вас видеть)», — сказал Путин.

Напомним, в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Во встрече также принимает участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны участвуют спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

