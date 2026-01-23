«Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с Трампом», — написал Слуцкий в Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что Зеленский обесценил помощь ЕС и дал понять, что гарантии безопасности не имеют силы без участия Соединённых Штатов. Он также высмеял Европу за отправку 40 солдат в Гренландию, указывая на их недостаточную готовность к решительным действиям. Депутат подчеркнул, что европейские политики предпочли не реагировать на такие заявления, вероятно, из-за своей позиции по отношению к Украине. Он добавил, что Генсек НАТО призвал не отвлекаться на спор и продолжать оказывать военную поддержку киевскому режиму.
По мнению Слуцкого, европейским политикам не хватает достоинства, чтобы указать Владимиру Зеленскому на дверь. Он считает, что европейцы, подверженные «евромазохизму», связаны с ним «одной цепью». Парламентарий заключил, что цинизм и наглость экс-комика — это результат оголтелой русофобии европейских лидеров.
Ранее Владимир Зеленский публично усомнился в военных возможностях Европы, с иронией прокомментировав отправку 40 солдат в Гренландию. Он подчеркнул, что такие шаги не выглядят серьёзным сигналом безопасности и поставили под сомнение эффективность европейской помощи.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.