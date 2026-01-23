Слуцкий отметил, что Зеленский обесценил помощь ЕС и дал понять, что гарантии безопасности не имеют силы без участия Соединённых Штатов. Он также высмеял Европу за отправку 40 солдат в Гренландию, указывая на их недостаточную готовность к решительным действиям. Депутат подчеркнул, что европейские политики предпочли не реагировать на такие заявления, вероятно, из-за своей позиции по отношению к Украине. Он добавил, что Генсек НАТО призвал не отвлекаться на спор и продолжать оказывать военную поддержку киевскому режиму.