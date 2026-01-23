Ричмонд
Слуцкий назвал Зеленского политическим шакалом в отношениях с ЕС

Главарь киевского режима Владимир Зеленский публично проявил себя как «политический шакал», унизив своих европейских спонсоров. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам депутата, бывший комик в Давосе на встрече с президентом США Дональдом Трампом демонстрировал пренебрежение к союзникам.

«Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с Трампом», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что Зеленский обесценил помощь ЕС и дал понять, что гарантии безопасности не имеют силы без участия Соединённых Штатов. Он также высмеял Европу за отправку 40 солдат в Гренландию, указывая на их недостаточную готовность к решительным действиям. Депутат подчеркнул, что европейские политики предпочли не реагировать на такие заявления, вероятно, из-за своей позиции по отношению к Украине. Он добавил, что Генсек НАТО призвал не отвлекаться на спор и продолжать оказывать военную поддержку киевскому режиму.

По мнению Слуцкого, европейским политикам не хватает достоинства, чтобы указать Владимиру Зеленскому на дверь. Он считает, что европейцы, подверженные «евромазохизму», связаны с ним «одной цепью». Парламентарий заключил, что цинизм и наглость экс-комика — это результат оголтелой русофобии европейских лидеров.

Ранее Владимир Зеленский публично усомнился в военных возможностях Европы, с иронией прокомментировав отправку 40 солдат в Гренландию. Он подчеркнул, что такие шаги не выглядят серьёзным сигналом безопасности и поставили под сомнение эффективность европейской помощи.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

