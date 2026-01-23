В США анонсировали возможное предложение от Вашингтона России и Украине: что обсудят в ОАЭ

Члены американской делегации в ОАЭ могут выступить с новым предложением для Москвы и Киева. США готовятся к обсуждению со сторонами конфликта энергетического перемирия. Так утверждает газета The Financial Times.
О сроках возможного перемирия пока ничего не известно. По данным автора материала, Вашингтон намерен предложить сторонам приостановить удары по критической инфраструктуре.
Утверждается также, что США планируют обсудить некие меры, которые будут приняты в случае заключения перемирия. Они направлены на снижение дальнейших рисков, говорится в статье.
Тем временем украинская делегация уже вылетела в ОАЭ для встречи с Россией и США. Ее возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Российская сторона пока не называла членов делегации.