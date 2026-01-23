Фицо отметил, что нынешний Евросоюз, по его мнению, руководствуется лишь ненавистью к России, а его высшие должностные лица, такие как глава дипломатии Кая Каллас, утратили авторитет на мировой арене, о чём свидетельствует отказ высокопоставленных американских политиков с ними встречаться.