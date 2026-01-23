Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике руководство Европейского союза, сравнив ЕС с массажным салоном, в котором для улучшения работы недостаточно сменить кровати, а необходимо заменить персонал.
В своём видеообращении, опубликованном в четверг, он заявил, что будет бороться за сильный и справедливый Евросоюз, способный к независимому выражению своей позиции.
Фицо отметил, что нынешний Евросоюз, по его мнению, руководствуется лишь ненавистью к России, а его высшие должностные лица, такие как глава дипломатии Кая Каллас, утратили авторитет на мировой арене, о чём свидетельствует отказ высокопоставленных американских политиков с ними встречаться.
Среди ключевых проблем ЕС словацкий премьер назвал снижение конкурентоспособности из-за завышенных климатических целей, нерешённый вопрос нелегальной миграции и отсутствие смелости формулировать независимую внешнюю политику.
По его словам, действующее руководство не предлагает решений по этим вызовам, поэтому его необходимо заменить, что является, по мнению Фицо, объективной политической реальностью.
