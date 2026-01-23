Бомбардировщики ВКС РФ совершили плановый полёт над Балтийским морем

Плановый полёт и Ту-22м3. Видео © Telegram / Минобороны России.
Во время выполнения задания самолёты находились в воздухе свыше пяти часов. Контроль и прикрытие обеспечивали многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, действовавшие в составе дежурных сил ВКС. В ходе следования по маршруту бомбардировщики на отдельных участках сопровождались истребителями иностранных государств.
«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее пара итальянских истребителей НАТО поднималась для сопровождения российского самолёта-амфибии Бе-200 над Балтийским морем. Самолёт Бе-200 ВМФ России был замечен над Балтикой со стороны Ленинградской области, после чего итальянские истребители, входящие в состав дежурных сил НАТО, поднялись с авиабазы Эмари для слежки.
