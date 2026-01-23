Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бомбардировщики ВКС РФ совершили плановый полёт над Балтийским морем

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели плановый полёт над нейтральной частью акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Плановый полёт и Ту-22м3. Видео © Telegram / Минобороны России.

Во время выполнения задания самолёты находились в воздухе свыше пяти часов. Контроль и прикрытие обеспечивали многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, действовавшие в составе дежурных сил ВКС. В ходе следования по маршруту бомбардировщики на отдельных участках сопровождались истребителями иностранных государств.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пара итальянских истребителей НАТО поднималась для сопровождения российского самолёта-амфибии Бе-200 над Балтийским морем. Самолёт Бе-200 ВМФ России был замечен над Балтикой со стороны Ленинградской области, после чего итальянские истребители, входящие в состав дежурных сил НАТО, поднялись с авиабазы Эмари для слежки.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше