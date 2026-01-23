Бомбардировщики ВКС РФ совершили плановый полёт над Балтийским морем

Ранее пара итальянских истребителей НАТО поднималась для сопровождения российского самолёта-амфибии Бе-200 над Балтийским морем. Самолёт Бе-200 ВМФ России был замечен над Балтикой со стороны Ленинградской области, после чего итальянские истребители, входящие в состав дежурных сил НАТО, поднялись с авиабазы Эмари для слежки.