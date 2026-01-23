Переговоры Путина с американской делегацией продолжаются больше часа

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле американскую делегацию. Встреча началась примерно в 23:25. Она длится уже более часа.
По данным Кремля, в Москву прибыли спецпосланник хозяина Белого дома Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Джош Грюнбаум. Самолет с делегацией приземлился во Внуково около 22:30. Затем кортеж отправился в Кремль.
От России в переговорах с американцами участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
Комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум впервые встретился с Владимиром Путиным. Президенту представили нового члена делегации. Американские власти ранее не анонсировали состав переговорщиков.